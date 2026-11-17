Женская сборная Польши по баскетболу в Гожуве, Польша, победила Турцию со счётом 79:77 в матче второго раунда квалификации на Евробаскет. Польки отыграли 12-очковое отставание после первой половины и обыграли лидеров группы I, сообщает Interia Sport.

Турция вела после первой половины

Польская команда проиграла первую четверть 26:27, а перед большим перерывом уступала 38:50. В первых двух четвертях Турция реализовала 18 из 23 двухочковых бросков, тогда как Польша — восемь из 17.

После перерыва хозяйки сократили отставание. Перед заключительной четвертью счёт был 59:64, а за шесть минут до конца встречи Польша вновь вышла вперёд — 68:67 после прохода под кольцо в исполнении Немоевской. Позже попадание Клаудии Вноровской установило счёт 72:67.

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Развязка за пять секунд до сирены

За 65 секунд до конца польки вели 78:75, но после потери мяча Кеннеди Берк реализовала штрафные и сократила разницу до одного очка. Вноровская позже реализовала один штрафной — 79:77. За 5,3 секунды до финальной сирены Турция вводила мяч в игру на половине соперниц, однако Севги Узун не уложилась в отведённые пять секунд. Польша перехватила мяч и удержала победу.

Самой результативной в составе сборной Польши стала Стефани Мавунга — 25 очков и 11 подборов. Немоевская набрала девять очков и отдала семь результативных передач, Вноровская записала на свой счёт восемь очков и четыре перехвата. Следующие три матча второго раунда квалификации запланированы на первую половину февраля 2027 года.

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