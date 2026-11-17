波兰女子篮球国家队在波兰戈茹夫举行的欧锦赛资格赛第二轮比赛中以79比77击败土耳其。波兰队在上半场落后12分后逆转，战胜了I组领头羊，Interia Sport报道。

土耳其在上半场领先

波兰队首节以26比27落后，半场休息前以38比50落后。前两节，土耳其23次两分球出手命中18次，而波兰17次出手命中8次。

中场休息后，主队缩小了分差。末节开始前，比分为59比64；距离比赛结束还有6分钟时，波兰队凭借涅莫耶夫斯卡的突破上篮再次取得领先——68比67。随后，克劳迪娅·弗诺罗夫斯卡命中，将比分改写为72比67。

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终场哨响前五秒决出胜负

距离比赛结束65秒时，波兰队以78比75领先，但在一次失误后，肯尼迪·伯克罚球命中，将分差缩小至1分。随后，弗诺罗夫斯卡罚中一球——79比77。终场哨响前5.3秒，土耳其在对手半场发边线球，但塞夫吉·乌尊未能在规定的5秒内将球发出。波兰队抢断并守住了胜利。

波兰队得分最高的是斯蒂芬妮·马文加，她得到25分和11个篮板。涅莫耶夫斯卡得到9分并送出7次助攻，弗诺罗夫斯卡贡献8分和4次抢断。资格赛第二轮接下来的三场比赛计划于2027年2月上半月举行。

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