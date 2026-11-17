Reprezentacja Polski kobiet w koszykówce pokonała w Gorzowie, w Polsce, Turcję 79:77 w meczu drugiej rundy kwalifikacji do EuroBasketu. Polki odrobiły 12-punktową stratę po pierwszej połowie i pokonały liderki grupy I, informuje Interia Sport.

Turcja prowadziła po pierwszej połowie

Polska drużyna przegrała pierwszą kwartę 26:27, a przed przerwą przegrywała 38:50. W pierwszych dwóch kwartach Turcja trafiła 18 z 23 rzutów za dwa punkty, podczas gdy Polska — osiem z 17.

Po przerwie gospodynie zmniejszyły stratę. Przed ostatnią kwartą wynik wynosił 59:64, a sześć minut przed końcem spotkania Polska ponownie objęła prowadzenie — 68:67 po wejściu pod kosz Niemojewskiej. Później trafienie Klaudii Wnorowskiej ustaliło wynik na 72:67.

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Rozstrzygnięcie na pięć sekund przed syreną

Na 65 sekund przed końcem Polki prowadziły 78:75, ale po stracie piłki Kennedy Burke wykorzystała rzuty wolne i zmniejszyła różnicę do jednego punktu. Wnorowska później wykorzystała jeden rzut wolny — 79:77. Na 5,3 sekundy przed końcową syreną Turcja wznawiała grę na połowie rywalek, jednak Sevgi Uzun nie zmieściła się w wyznaczonych pięciu sekundach. Polska przechwyciła piłkę i utrzymała zwycięstwo.

Najskuteczniejszą zawodniczką reprezentacji Polski była Stephanie Mavunga — 25 punktów i 11 zbiórek. Niemojewska zdobyła dziewięć punktów i zanotowała siedem asyst, a Wnorowska zapisała na koncie osiem punktów i cztery przechwyty. Kolejne trzy mecze drugiej rundy kwalifikacji zaplanowano na pierwszą połowę lutego 2027 roku.

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