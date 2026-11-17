Германия предоставит Украине новые радары для улучшения контроля за воздушной обстановкой. Они должны помочь военным лучше обнаруживать воздушные цели и следить за ситуацией в небе. В будущем эти радары станут одним из элементов новой системы противовоздушной обороны «Фрейя». «Мы также предоставим новые высокоэффективные радары для улучшения картины воздушной обстановки. Они станут важным элементом будущих систем противовоздушной обороны “Фрея”», — заявил Писториус.

По словам министра, сейчас около десяти стран работают над развитием этой системы. Она должна стать частью будущей противовоздушной обороны, в частности для защиты от баллистических угроз. Писториус подчеркнул, что главным направлением военной помощи Германии Украине остается укрепление противовоздушной обороны. Российские атаки продолжают создавать угрозу для украинских городов и инфраструктуры, поэтому обеспечение Украины средствами ПВО остается одной из ключевых задач партнеров.

Германия уже организовала масштабные программы поставок управляемых ракет для американских систем Patriot. Берлин также продолжит передавать Украине зенитные ракетные комплексы IRIS-T и боеприпасы к ним. Кроме того, немецкая сторона готовит ещё одно техническое решение, которое должно расширить возможности украинской ПВО. Речь идёт об интеграции ракет IRIS-T в норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS.

Это позволит Украине более гибко использовать имеющиеся боеприпасы и расширить возможности применения различных систем противовоздушной обороны. Таким образом, немецкая помощь предусматривает не только новые радары для будущей системы «Фрея», но и дальнейшие поставки ракет и комплексов ПВО, а также техническую интеграцию различных типов вооружения. Об этом федеральный министр обороны Германии Борис Писториус сообщил на пресс-конференции по итогам 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которое состоялось в Брюсселе.