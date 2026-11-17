В Шэньчжэне готовятся к проведению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18–19 ноября. Накануне встречи лидеров в городе усилили меры безопасности, в частности вокруг отеля Conrad. Именно в этом отеле будет расположена резиденция президента России Владимира Путина на время саммита. Об этом ранее сообщил его помощник Юрий Ушаков.

Российские СМИ обнародовали видео и фотографии с места событий. На кадрах видны полицейские патрули, в том числе мотоциклетные, которые дежурят возле отеля. Часть подъездов к зданию перекрыли, а движение по надземному пешеходному переходу ограничили. Таким образом, доступ к району вокруг отеля стал значительно сложнее. Усиленная охрана действует не только непосредственно возле Conrad. В разных частях Шэньчжэня ввели дополнительные ограничения, связанные с проведением международного мероприятия. В частности, контролируют движение транспорта, ограничили использование дронов, а в метро усилили проверки багажа.

Саммит АТЭС запланирован на 18–19 ноября. Ожидается, что в Шэньчжэнь прибудут лидеры стран-участниц, среди которых президент Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Их возможная встреча в рамках саммита привлекает особое внимание на фоне международной напряжённости и войны России против Украины. В настоящее время основные меры безопасности сосредоточены вокруг мест пребывания иностранных делегаций и локаций, где будут проходить встречи. Перекрытие дорог, ограничения для пешеходов и дополнительные проверки должны обеспечить безопасность участников саммита во время их пребывания в городе. Соответствующие кадры с места событий обнародовали российские СМИ.

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