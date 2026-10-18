Microsoft вийшла з проєкту ШІ-дата-центру в Ессексі через електропостачання — The Guardian

Microsoft вийшла з проєкту великого дата-центру для штучного інтелекту, який британська компанія Nscale планувала реалізувати в Лоутоні, графство Ессекс, Велика Британія. Причиною стали побоювання щодо електропостачання майданчика, повідомляє The Guardian.

Втрата ключового клієнта

Проєкт Nscale анонсували у 2025 році, а уряд Кіра Стармера називав його найбільшим у країні суверенним ШІ-дата-центром. Відкрити об’єкт у Лоутоні планували наступного року.

Microsoft була одним із найбільших запланованих клієнтів Nscale та, як очікувалося, мала стати ключовим орендарем дата-центру. Після припинення домовленості Nscale втратила єдиного публічно оголошеного клієнта для об’єкта в Ессексі.

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Проблеми з електромережею

Про труднощі з електропостачанням, через які запуск дата-центру може суттєво затягнутися, стало відомо місяцем раніше. У березні The Guardian також повідомляла, що на запланованому майданчику досі працював майданчик будівельних риштувань.

У Nscale заявили, що залишаються відданими проєкту в Лоутоні та роботі у Великій Британії. Компанія вивчає альтернативні джерела живлення для цього майданчика, а також інші варіанти розширення в країні. За даними The Guardian, Microsoft залишається учасницею іншого проєкту Nscale в Норвегії.

Nscale підтримують технологічні компанії, зокрема Nvidia. Втрата ключового клієнта може ускладнити наміри Nscale провести лістинг на Волл-стріт цього року за потенційної оцінки в 35 млрд доларів.

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