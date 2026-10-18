微软已退出英国公司 Nscale 计划在英国埃塞克斯郡劳顿实施的大型人工智能数据中心项目。退出原因是对该场地供电的担忧，《卫报》报道。

失去关键客户

Nscale 项目于2025年公布，基尔·斯塔默政府称其为英国最大的主权人工智能数据中心。该设施原计划于明年在劳顿开业。

微软是 Nscale 计划中的最大客户之一，预计将成为该数据中心的关键租户。在终止协议后，Nscale 失去了其埃塞克斯郡设施唯一公开宣布的客户。

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电网问题

一个月前，外界获悉供电困难可能会显著推迟该数据中心的启动。今年3月，《卫报》还报道称，计划中的场地上仍有一个建筑脚手架堆场在运营。

Nscale 表示，仍致力于劳顿项目及其在英国的业务。该公司正在研究该场地的替代电源，以及在英国扩张的其他方案。据《卫报》报道，微软仍参与 Nscale 在挪威的另一项目。

Nscale 获得了包括英伟达在内的科技公司的支持。失去关键客户可能会使 Nscale 今年以潜在350亿美元估值在华尔街上市的计划更加复杂。

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