Rząd Izraela zatwierdził przeznaczenie 2,5 mld szekli na pilne zakupy obronne, które zostaną sfinansowane dzięki ogólnemu cięciu budżetów ministerstw państwowych o 4,9% — informuje Jerusalem Post.

Decyzję podjęto niespełna dwa tygodnie przed wyborami wyznaczonymi na 27 października. Cięcia obejmą między innymi ministerstwa edukacji, zdrowia, zabezpieczenia społecznego i spraw socjalnych. Jednocześnie środki nie zostaną pobrane z funduszy koalicyjnych.

Zastrzeżenia prawników

Do rządowej propozycji dołączono opinię prawną, w której wskazano skutki ograniczenia wydatków ministerstw. W dokumencie zaznaczono również, że w okresie wyborczym rząd powinien powściągliwie podejmować decyzje.

W opinii ostrzeżono, że zatwierdzenie środków krótko przed głosowaniem może stworzyć nieodwracalną sytuację dla przyszłego rządu i postawić interesy partyjne ponad interesem publicznym. Jednocześnie dokument uznał potrzebę zakupów obronnych za pilną. Przyczyny pilności zakupu oraz szczegóły potrzeb bezpieczeństwa mają zostać przedstawione ministerialnej komisji ds. zakupów w ramach utajnionych propozycji.

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Poprzednie wydatki obronne i krytyka

Decyzję dotyczącą 2,5 mld szekli podjęto po tym, jak w środę zatwierdzono kolejne 3,5 mld szekli na dodatkowe pilne zakupy obronne. Obejmują one umowę o wartości około 1 mld szekli na zakup śmigłowców Apache.

Ministerstwo Finansów poinformowało gazetę, że niemal 1 mld szekli na zakup Apache ma zostać przekierowany ze środków przewidzianych w pięcioletnim planie rozwoju arabskiego sektora Izraela. Kolejne 68 mln szekli ma pochodzić z budżetu państwa na 2026 rok.

Lider opozycji Jair Lapid skrytykował finansowanie zakupów obronnych poprzez cięcia budżetów ministerstw. Oświadczył, że zakupy obronne są konieczne, ale można je sfinansować bez ograniczania środków dla ubogich i na edukację dzieci. Deputowany do Knesetu Oded Forer również oskarżył rząd o przedkładanie interesów politycznych przed wyborami.

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