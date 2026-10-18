Правительство Израиля одобрило выделение 2,5 млрд шекелей на срочные оборонные закупки, которые будут профинансированы за счет общего сокращения бюджетов государственных министерств на 4,9%, сообщает Jerusalem Post.

Решение приняли менее чем за две недели до выборов, назначенных на 27 октября. Сокращения коснутся, в частности, министерств образования, здравоохранения, социального обеспечения и социальных дел. При этом средства не будут изыматься из коалиционных фондов.

Предостережения юристов

К правительственному предложению приложили юридическое заключение, в котором указаны последствия сокращения расходов министерств. В документе также отмечено, что в период выборов правительству следует сдержанно принимать решения.

В заключении предупредили, что утверждение средств незадолго до голосования может создать необратимую ситуацию для будущего правительства и поставить партийные интересы выше общественных. В то же время документ признал необходимость оборонных закупок неотложной. Причины срочности закупки и детали потребностей в сфере безопасности должны быть представлены министерскому комитету по закупкам в составе засекреченных предложений.

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Предыдущие оборонные расходы и критика

Решение о 2,5 млрд шекелей приняли после того, как в среду одобрили еще 3,5 млрд шекелей на дополнительные срочные оборонные закупки. В них входит сделка примерно на 1 млрд шекелей для приобретения вертолетов Apache.

Министерство финансов сообщило изданию, что почти 1 млрд шекелей на закупку Apache должны перенаправить из средств, предусмотренных пятилетним планом развития арабского сектора Израиля. Еще 68 млн шекелей должны поступить из государственного бюджета на 2026 год.

Лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал финансирование оборонных закупок путем урезания бюджетов министерств. Он заявил, что оборонные закупки необходимы, однако их можно профинансировать без сокращения средств для бедных и на образование детей. Депутат Кнессета Одед Форер также обвинил правительство в приоритете политических интересов перед выборами.

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