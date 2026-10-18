据《耶路撒冷邮报》报道，以色列政府批准拨款25亿谢克尔用于紧急国防采购，资金将通过全面削减政府各部委预算4.9%来筹集。

该决定在定于10月27日举行的选举前不到两周作出。削减将涉及教育部、卫生部、社会保障部和社会事务部等部门。同时，资金不会从联合政府基金中划拨。

法律人士的警告

政府提案附有一份法律意见，其中指出削减各部委开支的后果。文件还指出，在选举期间，政府应当审慎作出决定。

该意见警告称，在投票前不久批准这笔资金，可能为未来政府造成不可逆转的局面，并将党派利益置于公共利益之上。与此同时，文件承认国防采购的需求十分紧迫。采购紧迫性的原因以及安全需求的细节，将作为机密提案的一部分提交给部长级采购委员会。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

此前的国防开支与批评

25亿谢克尔的决定是在周三批准另外35亿谢克尔用于额外紧急国防采购之后作出的。其中包括一项价值约10亿谢克尔、用于购买阿帕奇直升机的协议。

财政部向该报表示，近10亿谢克尔的阿帕奇采购资金将从以色列阿拉伯族群五年发展计划中预留的资金中重新调配。另外6800万谢克尔将来自2026年国家预算。

反对派领导人亚伊尔·拉皮德批评通过削减各部委预算来资助国防采购。他表示，国防采购是必要的，但可以在不削减贫困人口资金和儿童教育资金的情况下获得资助。以色列议会议员奥德德·福勒也指责政府在选举前优先考虑政治利益。

关注我们在