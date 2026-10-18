W Ghanie lider partii All People’s Congress (APC) Hassan Ayariga 17 października wezwał prezydenta Johna Dramaniego Mahamę do przedłożenia parlamentowi do rozpatrzenia planu złożenia wniosku o partnerstwo z BRICS. Przedstawił pięć żądań dotyczących parlamentarnego i publicznego nadzoru nad tą decyzją. Poinformował o tym The Rio Times.

Żądania dotyczące nadzoru parlamentarnego

Ayariga zakwestionował uprawnienia rządu do podejmowania decyzji w imieniu ponad 34 milionów obywateli bez konsultacji z parlamentem i społeczeństwem. Powołał się na artykuł 1 ustęp 1 Konstytucji Ghany, który określa naród jako nosiciela suwerenności.

Lider APC wezwał rząd do opublikowania dokumentu programowego określającego cele, korzyści, ryzyka i zobowiązania związane z udziałem w BRICS. Zażądał również skierowania propozycji do parlamentu w celu debaty i ewentualnego zatwierdzenia, jeśli będzie tego wymagała Konstytucja.

Wśród pozostałych żądań znalazły się: przeprowadzenie otwartych konsultacji z partiami politycznymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, ekonomistami i biznesem, opublikowanie oceny konstytucyjno-prawnej oraz zagwarantowanie ochrony niezależności gospodarczej i suwerenności Ghany. Ayariga wezwał też marszałka i posłów, aby zażądali od ministra spraw zagranicznych szczegółowego briefingu na temat argumentów ekonomicznych, ryzyk i zobowiązań prawnych.

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Stanowisko rządu i status wniosku

Gabinet Ghany 6 października zatwierdził decyzję o formalnym złożeniu wniosku do BRICS. Minister spraw zagranicznych Samuel Okudzeto Ablakwa oświadczył, że kraj dąży do uzyskania statusu państwa partnerskiego, a nie pełnego członkostwa w grupie. Prezydent Mahama 16 października również mówił o wniosku o partnerstwo z państwami BRICS.

Zgodnie z artykułem 75 Konstytucji Ghany prezydent może zawierać w imieniu państwa międzynarodowe traktaty, umowy lub konwencje, jednak takie dokumenty podlegają ratyfikacji przez parlament — ustawą lub uchwałą popartą przez większość całkowitego składu posłów. W informacji nie sprecyzowano, czy przepis ten ma zastosowanie do wniosku o status partnera BRICS.

Dyskusja o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi

Tego samego dnia Ablakwa bronił inicjatywy rządu w telewizji JoyNews i odrzucił ostrzeżenia, że zbliżenie z BRICS może doprowadzić do amerykańskich ograniczeń. Prezydent USA Donald Trump groził dodatkowym cłem w wysokości 10% państwom, które koordynują swoje działania z „antyamerykańską polityką” BRICS. Wcześniej wspominał także o 100-procentowym cle w związku z możliwą walutą mającą zastąpić dolara.

Według analizy MyJoyOnline oświadczenia te nie oznaczają automatycznego nałożenia ceł na Ghanę wyłącznie dlatego, że dąży ona do uzyskania statusu partnera BRICS. Opozycyjna mniejszość w parlamencie Ghany już 8 października zażądała pilnego briefingu ministra spraw zagranicznych. Jej przedstawiciel Samuel Abu Jinapor uznał możliwe korzyści w postaci alternatywnego finansowania i szerszych powiązań handlowych, ale ostrzegał przed potencjalnym ryzykiem dla interesów narodowych.

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