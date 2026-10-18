В Гане лидер партии All People’s Congress (APC) Хассан Аярига 17 октября призвал президента Джона Драмани Махаму вынести план подачи заявки на партнерство с BRICS на рассмотрение парламента. Он выдвинул пять требований относительно парламентского и общественного контроля над этим решением. Об этом сообщает The Rio Times.

Требования о парламентском контроле

Аярига поставил под сомнение полномочия правительства принимать решения от имени более чем 34 миллионов граждан без консультаций с парламентом и обществом. Он сослался на статью 1(1) Конституции Ганы, которая определяет народ носителем суверенитета.

Лидер APC призвал правительство опубликовать программный документ с целями, преимуществами, рисками и обязательствами, связанными с участием в BRICS. Он также потребовал передать предложение в парламент для дебатов и возможного одобрения, если этого потребует Конституция.

Среди других требований — провести открытые консультации с политическими партиями, организациями гражданского общества, экономистами и бизнесом, опубликовать конституционно-правовую оценку и гарантировать защиту экономической независимости и суверенитета Ганы. Аярига также призвал спикера и депутатов потребовать от министра иностранных дел подробный брифинг об экономических аргументах, рисках и юридических обязательствах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция правительства и статус заявки

Кабинет министров Ганы 6 октября одобрил решение формально подать заявку в BRICS. Министр иностранных дел Самуэль Окудзето Аблаква заявлял, что страна стремится получить статус государства-партнера, а не полноправного члена объединения. Президент Махама 16 октября также говорил о заявке на партнерство со странами BRICS.

Согласно статье 75 Конституции Ганы президент может заключать международные договоры, соглашения или конвенции от имени государства, однако такие документы подлежат ратификации парламентом — законом или резолюцией, которую поддержало большинство от общего состава депутатов. Уточняется ли эта норма на заявку о партнерском статусе в BRICS, в сообщении не указано.

Дискуссия об отношениях с США

В тот же день Аблаква в эфире телеканала JoyNews защитил инициативу правительства и отверг предостережения о том, что сближение с BRICS может привести к американским ограничениям. Президент США Дональд Трамп угрожал дополнительной пошлиной в 10% странам, которые согласовывают свои действия с «антиамериканской политикой» BRICS. Ранее он также упоминал 100-процентную пошлину в связи с возможной валютой на замену доллару.

Согласно анализу MyJoyOnline, эти заявления не означают автоматического применения пошлин к Гане лишь из-за ее стремления получить статус партнера BRICS. Оппозиционное меньшинство в парламенте Ганы еще 8 октября требовало срочного брифинга министра иностранных дел. Его представитель Самуэль Абу Джинапор признал возможные преимущества в виде альтернативного финансирования и более широких торговых связей, но предостерегал о потенциальных рисках для национальных интересов.

Читай нас в