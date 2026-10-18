В провинции Наджран на юге Саудовской Аравии, недалеко от границы с Йеменом, потерпел крушение разведывательный вертолёт AH-6i Национальной гвардии. Погибли двое членов экипажа, сообщает Dawn.

Версия коалиции

Представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики заявил, что вертолёт разбился на территории королевства из-за технической неисправности. По его словам, в результате аварии погибли двое офицеров, входивших в состав экипажа.

В коалиции отметили, что это первые военные потери после того, как конфликт с хуситами вновь активизировался в июле. До этого в Йемене действовало нестабильное четырёхлетнее перемирие.

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Заявление хуситов и атаки

В то же время представитель хуситов Яхья Сари поздно вечером 17 октября заявил, что группировка якобы сбила в том же районе вертолёт Apache, принадлежавший Саудовской Аравии. Коалиция назвала причиной аварии техническую неисправность.

Инцидент произошёл через неделю после ударов хуситов по международному аэропорту Эр-Рияда, в результате которых, согласно материалу, погибли 13 человек. Коалиция также сообщила о перехвате двух беспилотников в районе столицы и ещё одного над Восточной провинцией Саудовской Аравии, а также двух баллистических ракет, запущенных в направлении Хамис-Мушайта.

Хуситы, со своей стороны, 17 октября заявили, что в результате саудовских ударов в Йемене погибли 12 человек, среди которых трое детей.

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