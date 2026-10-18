У Саудівській Аравії розбився вертоліт, загинули двоє пілотів — Dawn
У провінції Наджран на півдні Саудівської Аравії, поблизу кордону з Єменом, зазнав аварії розвідувальний вертоліт AH-6i Національної гвардії. Загинули двоє членів екіпажу, повідомляє Dawn.
Версія коаліції
Речник коаліції на чолі із Саудівською Аравією Туркі аль-Малікі заявив, що вертоліт розбився на території королівства через технічну несправність. За його словами, внаслідок аварії загинули двоє офіцерів, які входили до складу екіпажу.
У коаліції зазначили, що це перші військові втрати після того, як конфлікт із хуситами знову активізувався в липні. Перед цим у Ємені діяло нестійке чотирирічне перемир’я.
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Заява хуситів та атаки
Водночас представник хуситів Ях’я Сарі пізно ввечері 17 жовтня заявив, що угруповання нібито збило в тому самому районі вертоліт Apache, який належав Саудівській Аравії. Коаліція назвала причиною аварії технічну несправність.
Інцидент стався через тиждень після ударів хуситів по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда, внаслідок яких, за даними матеріалу, загинули 13 людей. Коаліція також повідомила про перехоплення двох безпілотників у районі столиці та ще одного над Східною провінцією Саудівської Аравії, а також двох балістичних ракет, запущених у напрямку Хаміс-Мушайта.
Хусити зі свого боку 17 жовтня заявили, що внаслідок саудівських ударів у Ємені загинули 12 людей, серед яких троє дітей.