W prowincji Nadżran na południu Arabii Saudyjskiej, w pobliżu granicy z Jemenem, rozbił się śmigłowiec rozpoznawczy AH-6i Gwardii Narodowej. Zginęło dwóch członków załogi, informuje Dawn.

Wersja koalicji

Rzecznik koalicji pod przywództwem Arabii Saudyjskiej Turki al-Maliki oświadczył, że śmigłowiec rozbił się na terytorium królestwa z powodu usterki technicznej. Według niego w katastrofie zginęło dwóch oficerów należących do załogi.

Koalicja zaznaczyła, że są to pierwsze straty wojskowe od czasu, gdy konflikt z Huti ponownie nasilił się w lipcu. Wcześniej w Jemenie obowiązywał niestabilny czteroletni rozejm.

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Oświadczenie Huti i ataki

Jednocześnie rzecznik Huti Jahja Sari późnym wieczorem 17 października oświadczył, że ugrupowanie rzekomo zestrzeliło w tym samym rejonie należący do Arabii Saudyjskiej śmigłowiec Apache. Koalicja jako przyczynę katastrofy wskazała usterkę techniczną.

Do incydentu doszło tydzień po atakach Huti na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie, w wyniku których, według materiału, zginęło 13 osób. Koalicja poinformowała także o przechwyceniu dwóch dronów w rejonie stolicy i kolejnego nad Prowincją Wschodnią Arabii Saudyjskiej, a także dwóch rakiet balistycznych wystrzelonych w kierunku Chamis Muszajt.

Huti z kolei 17 października oświadczyli, że w wyniku saudyjskich ataków w Jemenie zginęło 12 osób, w tym troje dzieci.

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