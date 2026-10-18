В США вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что без ВМС США цены на бензин были бы втрое выше. По его словам, американский флот помогает обеспечивать транспортировку нефти и газа через Ормузский пролив. Вэнс также признал, что цены на топливо сейчас высокие, и сказал, что они снизятся после окончания войны США и Израиля против Ирана.

Заявление о поставках энергоносителей

Как сообщает The Express Tribune, Вэнс связал рост стоимости топлива с закрытием Ираном Ормузского пролива и атаками на танкеры. Он заявил, что мир ранее не сталкивался с ситуацией, когда одна страна пытается полностью перекрыть глобальные поставки энергии.

Вице-президент также заявил, что контроль Ирана над судоходством через стратегический пролив означал бы для потребителей значительно более высокие расходы на бензин.

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Инциденты вблизи пролива

Британское управление морских торговых операций сообщило, что буксир, следовавший на юг, был поражен двумя неопознанными снарядами к северо-востоку от Хор-Факкана в Объединенных Арабских Эмиратах. Один человек получил легкие травмы. Судно получило повреждения, но смогло продолжить движение.

Корпус стражей исламской революции Ирана, со своей стороны, заявил, что два нефтяных танкера, каждый с грузом около двух миллионов баррелей нефти, загорелись после столкновения с морскими минами в Ормузском проливе.

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