W Stanach Zjednoczonych wiceprezydent J.D. Vance oświadczył, że bez Marynarki Wojennej USA ceny benzyny byłyby trzykrotnie wyższe. Według niego amerykańska flota pomaga zapewniać transport ropy i gazu przez Cieśninę Ormuz. Vance przyznał również, że ceny paliw są obecnie wysokie, i powiedział, że spadną po zakończeniu wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi.

Oświadczenie w sprawie dostaw energii

Jak informuje The Express Tribune, Vance powiązał wzrost kosztów paliwa z zamknięciem przez Iran Cieśniny Ormuz oraz atakami na tankowce. Oświadczył, że świat wcześniej nie zetknął się z sytuacją, w której jedno państwo próbuje całkowicie zablokować globalne dostawy energii.

Wiceprezydent oświadczył również, że irańska kontrola nad żeglugą przez strategiczną cieśninę oznaczałaby dla konsumentów znacznie wyższe koszty benzyny.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Incydenty w pobliżu cieśniny

Brytyjskie Biuro Operacji Handlu Morskiego poinformowało, że holownik płynący na południe został trafiony dwoma niezidentyfikowanymi pociskami na północny wschód od Khor Fakkan w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jedna osoba odniosła lekkie obrażenia. Statek został uszkodzony, ale mógł kontynuować rejs.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu ze swojej strony oświadczył, że dwa tankowce, z których każdy przewoził około dwóch milionów baryłek ropy, stanęły w ogniu po uderzeniu w miny morskie w Cieśninie Ormuz.

Czytaj nas na