Рубио заявил, что Украина пока не имеет доступа к Starshield

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина в настоящее время не имеет доступа к спутниковой системе Starshield, которую используют американские военные. По его словам, Киев просил предоставить доступ к ней, в частности для нанесения ударов вглубь России, но этот вопрос еще обсуждается. Рубио также опроверг, что Вашингтон приказал ограничить скорость Starlink в Украине.

Марко Рубио заявил, что США не причастны к ограничению скорости работы спутниковой связи Starlink в Украине. В то же время он подтвердил, что Украина пока не может пользоваться системой Starshield, которую применяют американские военные.

Рубио пояснил, что Starlink и Starshield — это разные продукты. Starlink является коммерческой системой спутниковой связи, тогда как Starshield разработана для оборонных и военных нужд. «Я имею в виду, что это то, что используют военные Соединенных Штатов. На данный момент это недоступно для Украины, и этот вопрос обсуждается. Сейчас обсуждается, как именно они хотели бы это использовать», — сказал Рубио.

Украина просит предоставить доступ к Starshield

По словам госсекретаря, Украина уже обращалась с запросом на использование Starshield. В частности, Киев хотел бы применять систему для нанесения ударов вглубь российской территории. Однако на данный момент такого доступа у Украины нет. «Starshield — это совсем другой продукт. Starshield — это контракт с армией Соединенных Штатов. Он не имеет никакого отношения к Украине. Я знаю, что Украина хочет получить доступ к Starshield. Они запросили доступ к ней, чтобы наносить удары вглубь территории России. На данный момент у них нет к ней доступа», — заявил Рубио.

Таким образом, вопрос об использовании Starshield Украиной остается открытым. Рубио не сообщил, когда Киев может получить доступ к системе и согласятся ли американская сторона и разработчик на такое использование.

США отрицают ограничения Starlink

Отдельно Рубио прокомментировал сообщения об ограничении скорости Starlink в Украине. Он заявил, что американские власти не давали соответствующих указаний и не причастны к этому решению. «Мы не имели к этому никакого отношения. Никто не приказывал снижать скорость Starlink. Это каким-то образом произошло. Но, насколько я понимаю, это было восстановлено, всё вернулось к прежнему состоянию. Они использовали Starlink для своих дронов», — сказал госсекретарь.

В то же время Рубио не объяснил, почему скорость связи снизилась и кто именно принимал соответствующее решение. На вопрос о возобновлении работы Starshield он вновь подчеркнул, что это отдельная система, которая пока недоступна Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скорость Starlink в Украине ограничили до 161 км/ч. По его словам, это делает невозможным использование системы на дронах-перехватчиках, которые применяют для борьбы с реактивными «Шахедами».

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник также сообщал, что Киев ожидает официального ответа от Пентагона и SpaceX относительно полного возобновления работы Starshield. По его словам, работа системы остается нестабильной. Кроме того, издание The Telegraph писало, что генеральный директор SpaceX Илон Маск обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением ограничить скорость работы Starlink в Украине. Однако Рубио опроверг, что американские власти давали приказ о таком ограничении.

Таким образом, на данный момент остаются два отдельных вопроса: обстоятельства ограничения скорости Starlink и возможность предоставить Украине доступ к военной системе Starshield. Вашингтон отрицает свою причастность к первому и подтверждает, что второй вопрос еще обсуждается. Об этом госсекретарь США заявил журналистам на авиабазе Эндрюс перед поездкой в Индию и Узбекистан.