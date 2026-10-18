在加纳，全民大会党（APC）领导人哈桑·阿亚里加于10月17日呼吁总统约翰·德拉马尼·马哈马将申请成为金砖伙伴国的计划提交议会审议。他就这一决定的议会和公众监督提出了五项要求。据The Rio Times报道。

关于议会监督的要求

阿亚里加质疑政府未经与议会和公众协商，便代表超过3400万公民作出决定的权限。他援引加纳宪法第1条第1款，该条规定人民是主权的持有者。

这位APC领导人呼吁政府公布一份政策文件，说明参与金砖机制相关的目标、益处、风险和义务。他还要求将该提议提交议会辩论，并在宪法要求的情况下获得批准。

其他要求包括：与政党、民间社会组织、经济学家和商界进行公开协商；公布宪法和法律评估；并保障加纳经济独立和主权得到保护。阿亚里加还呼吁议长和议员要求外交部长就经济依据、风险和法律义务进行详细简报。

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政府立场与申请状态

加纳内阁于10月6日批准正式向金砖提出申请的决定。外交部长塞缪尔·奥库泽托·阿布拉夸表示，该国寻求获得伙伴国地位，而非成为该组织的正式成员。马哈马总统也在10月16日谈及申请与金砖国家建立伙伴关系。

根据加纳宪法第75条，总统可以代表国家缔结国际条约、协定或公约，但这些文件须经议会批准——通过法律或由全体议员多数支持的决议。报道未说明该规定是否适用于申请金砖伙伴国地位。

关于与美国关系的讨论

同一天，阿布拉夸在JoyNews电视台为政府的倡议辩护，并驳斥了与金砖走近可能导致美国施加限制的警告。美国总统唐纳德·特朗普曾威胁对与金砖“反美政策”协调行动的国家加征10%的关税。此前，他还曾就可能取代美元的货币提及100%的关税。

根据MyJoyOnline的分析，这些言论并不意味着仅因加纳寻求获得金砖伙伴国地位，就会自动对其征收关税。加纳议会的反对派少数派早在10月8日就要求外交部长进行紧急简报。其代表塞缪尔·阿布·吉纳波尔承认，替代性融资和更广泛的贸易联系可能带来益处，但警告称这可能对国家利益构成潜在风险。

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