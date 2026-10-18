肯尼亚国民议会通信、信息和创新委员会已开始对人工智能在教育和医疗领域的使用进行为期一个月的研究。在议员们考虑出台一部规范该国人工智能应用的单独法律之际，该委员会获一个月时间提交报告，Nation Kenya报道称。

审查规则与保障措施

教育部和卫生部代表以及其他利益相关方计划参与听证会。该委员会由达戈雷蒂南区议员约翰·基亚里埃担任主席。其成员将评估人工智能在教育机构和医疗卫生领域的普及情况。

委员会还将审查有关人工智能开发和使用的现行法律、政策、法规和保障措施。重点将包括数据保护、隐私、网络安全、问责以及有害的技术使用方式。代替议长主持议事的议员戴维·奥钦表示，应让议员和不同群体参与法律起草，以免该文件在法庭上受到质疑。

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对教育和健康的风险

议会多数党领袖基马尼·伊春瓜呼吁，鉴于人工智能在这些领域的使用不断增加，应首先听取教育部和卫生部的意见。他担心，学生可能利用这项技术完成学业作业，而人们可能寻求医疗建议并据此自行治疗。

与此同时，议员米莉·奥迪安博表示，肯尼亚不能忽视现代技术，必须以合乎伦理的方式评估人工智能的使用。议员基马尼·库里亚也呼吁不要将这项技术视为威胁，而应寻找将其融入教育的方法，同时不损害自主学习的习惯。

根据2022年政府人工智能准备度指数，肯尼亚在非洲排名第五，在全球排名第90位。同年的Oxford Insights调查将该国实施人工智能的准备度评估为40.3%。

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