Komitet Zgromadzenia Narodowego Kenii ds. komunikacji, informacji i innowacji rozpoczął miesięczne badanie wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji i medycynie. Otrzymał miesiąc na przedstawienie raportu, podczas gdy parlamentarzyści rozważają wprowadzenie odrębnej ustawy regulującej stosowanie AI w kraju, informuje Nation Kenya.

Przegląd zasad i zabezpieczeń

W przesłuchaniach mają uczestniczyć przedstawiciele ministerstw edukacji i zdrowia, a także inne zainteresowane strony. Komitetowi przewodniczy deputowany z Dagoretti South John Kiarie. Jego członkowie mają ocenić rozpowszechnienie AI w placówkach edukacyjnych i sektorze ochrony zdrowia.

Komitet sprawdzi również obowiązujące ustawy, polityki, przepisy i zabezpieczenia dotyczące rozwoju oraz wykorzystania sztucznej inteligencji. W centrum uwagi znajdą się ochrona danych, prywatność, cyberbezpieczeństwo, odpowiedzialność i szkodliwe sposoby wykorzystywania technologii. Deputowany David Ochieng, który przewodniczył izbie zamiast spikera, oświadczył, że do opracowania ustawy należy włączyć deputowanych i różne grupy, aby dokument nie został zaskarżony w sądzie.

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Zagrożenia dla edukacji i zdrowia

Lider większości parlamentarnej Kimani Ichung'wah wezwał, by w pierwszej kolejności wysłuchać ministerstw edukacji i zdrowia ze względu na rosnące wykorzystanie AI w tych sektorach. Wyraził obawy, że uczniowie mogą wykorzystywać technologię do wykonywania prac akademickich, a ludzie — zasięgać porad medycznych i samodzielnie się leczyć na ich podstawie.

Jednocześnie deputowana Millie Odhiambo stwierdziła, że Kenia nie może ignorować nowoczesnych technologii i musi etycznie oceniać wykorzystanie AI. Deputowany Kimani Kuria również wezwał, by nie uważać tej technologii za zagrożenie, lecz szukać sposobów na jej integrację z edukacją bez szkody dla nawyku samodzielnej nauki.

Według Indeksu Gotowości Rządów na Sztuczną Inteligencję z 2022 roku Kenia zajęła piąte miejsce w Afryce i 90. na świecie. Badanie Oxford Insights z tego samego roku oceniło gotowość kraju do wdrażania AI na 40,3%.

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