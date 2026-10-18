W Japonii wskaźnik poparcia dla rządu premier Sanae Takaichi spadł do 49,1% — to najniższy wynik od czasu objęcia przez nią urzędu w październiku ubiegłego roku. Wyniki sondażu przeprowadzonego 17–18 października opublikowała agencja Kyodo, jak informuje The Japan Times.

Dymisja ministra

Jak podaje Kyodo, na spadek poparcia dla rządu mogła wpłynąć reakcja Takaichi na dymisję ministra rolnictwa Kazuo Yany. Opuścił on stanowisko w środę po krytyce za wypowiedzi dotyczące ograniczenia finansowania infrastruktury drogowej dla gmin, które go nie poparły.

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Ocena respondentów

Zgodnie z sondażem 57,7% respondentów uważa, że decyzja premier o zastąpieniu Yany została podjęta zbyt późno. Kolejne 81,5% ankietowanych stwierdziło, że jego dymisja była naturalna.

Takaichi mianowała Yanę ministrem podczas rekonstrukcji rządu w ubiegłym miesiącu. Po pojawieniu się doniesień o jego wypowiedziach dotyczących finansowania dróg publicznie zganiła ministra za nie w parlamencie.

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