Рейтинг уряду прем’єрки Такаїті в Японії впав до 49,1% — The Japan Times

У Японії рейтинг схвалення уряду прем’єр-міністерки Санае Такаїті знизився до 49,1% — це найнижчий показник від часу її вступу на посаду в жовтні минулого року. Такі результати опитування, проведеного 17–18 жовтня, оприлюднило агентство Kyodo, про що повідомляє The Japan Times.

Відставка міністра

Як зазначає Kyodo, на зниження підтримки уряду могла вплинути реакція Такаїті на відставку міністра сільського господарства Кадзуо Яни. Він залишив посаду в середу після критики через висловлювання про скорочення фінансування дорожньої інфраструктури для муніципалітетів, які його не підтримали.

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Оцінка респондентів

Згідно з опитуванням, 57,7% респондентів вважають, що рішення прем’єр-міністерки замінити Яну було ухвалене надто пізно. Ще 81,5% опитаних заявили, що його відставка була природною.

Такаїті призначила Яну міністром під час перестановок у кабінеті минулого місяця. Після появи повідомлень про його заяви щодо дорожнього фінансування вона публічно дорікнула міністру за них у парламенті.

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