В Японии рейтинг одобрения правительства премьер-министра Санаэ Такаити снизился до 49,1% — это самый низкий показатель с момента ее вступления в должность в октябре прошлого года. Результаты опроса, проведенного 17–18 октября, опубликовало агентство Kyodo, сообщает The Japan Times.

Отставка министра

Как отмечает Kyodo, на снижение поддержки правительства могла повлиять реакция Такаити на отставку министра сельского хозяйства Кадзуо Яны. Он покинул должность в среду после критики из-за высказываний о сокращении финансирования дорожной инфраструктуры для муниципалитетов, которые его не поддержали.

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Оценка респондентов

Согласно опросу, 57,7% респондентов считают, что решение премьер-министра заменить Яну было принято слишком поздно. Еще 81,5% опрошенных заявили, что его отставка была естественной.

Такаити назначила Яну министром во время перестановок в кабинете в прошлом месяце. После появления сообщений о его заявлениях относительно дорожного финансирования она публично упрекнула министра за них в парламенте.

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