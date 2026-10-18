Papież Leon XIV po raz pierwszy od operacji usunięcia złośliwego guza poprowadził w niedzielę tradycyjną modlitwę Anioł Pański z okna Pałacu Apostolskiego w Watykanie. Papież podziękował tysiącom wiernych na placu św. Piotra za modlitwy i oświadczył, że będzie stopniowo wracał do codziennego harmonogramu.

Podziękowania dla wiernych i medyków

Jak informuje The Independent, 71-letni papież przeszedł we wtorek operację chirurgicznego usunięcia dolnego płata prawego płuca. Operacja potwierdziła gruczolakoraka — najczęstszy rodzaj raka płuca.

Leon XIV zaznaczył, że pobyt w szpitalu pomógł mu szczególnie odczuć bliskość z ludźmi, którzy chorują lub mają problemy zdrowotne. Osobno wyraził także wdzięczność lekarzom, pielęgniarkom i całemu personelowi rzymskiego szpitala Gemelli, gdzie był leczony.

Po krótkim wystąpieniu papież pomachał osobom zgromadzonym na placu i wrócił do swoich apartamentów w Pałacu Apostolskim. Wśród uczestników modlitwy była afrykańska delegacja, która przybyła do Rzymu na konferencję; jej członkowie zareagowali tańcami i okrzykami radości.

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Dalsze leczenie zostanie określone po badaniach

Papież opuścił szpital Gemelli wcześniej, niż początkowo oczekiwano. Podczas powrotu do Watykanu powiedział dziennikarzowi po angielsku, że czuje się znacznie lepiej.

Chirurg Stefano Margaritora powiedział Vatican News, że nie widzi klinicznych powodów do odwołania podróży Leona XIV do Urugwaju, Argentyny i Peru, zaplanowanej na 6–17 listopada. Według niego pełne odzyskanie sił po operacji może zająć jeszcze około dziesięciu dni.

Lekarze kontynuują badania histologiczne guza i związanych z nim węzłów chłonnych. Wyniki, w tym dane dotyczące molekularnych i genetycznych cech nowotworu, pomogą określić potrzebę dalszego leczenia. Wśród możliwych opcji wymieniono chemioterapię, połączenie chemioterapii z immunoterapią lub terapię celowaną.

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