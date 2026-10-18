Папа Лев XIV в воскресенье впервые после операции по удалению злокачественной опухоли провел традиционную молитву Angelus из окна Апостольского дворца в Ватикане. Понтифик поблагодарил тысячи верующих на площади Святого Петра за молитвы и заявил, что будет постепенно возвращаться к ежедневному расписанию.

Благодарность верующим и медикам

Как сообщает The Independent, 71-летнему понтифику во вторник хирургически удалили нижнюю долю правого легкого. Операция подтвердила аденокарциному — наиболее распространенный тип рака легких.

Лев XIV отметил, что пребывание в больнице помогло ему особенно почувствовать близость к людям, которые болеют или имеют проблемы со здоровьем. Он также отдельно выразил благодарность врачам, медсестрам и всему персоналу римской больницы Джемелли, где проходил лечение.

После короткого обращения понтифик помахал собравшимся на площади и вернулся в свои покои в Апостольском дворце. Среди участников молитвы была африканская делегация, прибывшая в Рим на конференцию; ее члены отреагировали танцами и радостными возгласами.

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Дальнейшее лечение определят после анализов

Папа покинул больницу Джемелли раньше, чем первоначально ожидалось. Во время возвращения в Ватикан он сказал журналисту по-английски, что чувствует себя значительно лучше.

Хирург Стефано Маргаритора сообщил Vatican News, что не видит клинических причин для отмены поездки Льва XIV в Уругвай, Аргентину и Перу, запланированной на 6–17 ноября. По его словам, полное восстановление после операции может занять еще около десяти дней.

Врачи продолжают гистологическое исследование опухоли и связанных с ней лимфатических узлов. Результаты, в том числе данные о молекулярных и генетических характеристиках новообразования, помогут определить необходимость дальнейшего лечения. Среди возможных вариантов названы химиотерапия, сочетание химиотерапии с иммунотерапией или таргетная терапия.

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