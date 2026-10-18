教宗良十四世术后首次主持周日祈祷——《独立报》

教宗良十四世周日首次在切除恶性肿瘤的手术后，从梵蒂冈宗座宫的窗口主持传统的三钟经祈祷。他感谢圣彼得广场上数千名信徒的祈祷，并表示将逐步恢复日常日程。

感谢信徒和医护人员

据《独立报》报道，这位71岁的教宗于周二接受手术，切除了右肺下叶。手术证实为腺癌，这是最常见的肺癌类型。

良十四世指出，住院让他尤其感受到与患病或有健康问题的人们之间的亲近。他还特别感谢了罗马杰梅利医院的医生、护士和全体工作人员，他曾在那里接受治疗。

在简短讲话后，教宗向广场上聚集的人们挥手，随后返回宗座宫内的住所。参加祈祷的人群中有一个前来罗马参加会议的非洲代表团；其成员以跳舞和欢呼表达喜悦。

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后续治疗将在检查后确定

教宗比最初预期更早离开杰梅利医院。在返回梵蒂冈途中，他用英语对一名记者说，自己感觉好多了。

外科医生斯特凡诺·马加里托拉对梵蒂冈新闻表示，他没有看到任何临床理由取消良十四世原定于11月6日至17日前往乌拉圭、阿根廷和秘鲁的行程。据他称，手术后的完全恢复可能还需要大约十天。

医生们正在继续对肿瘤及其相关淋巴结进行组织学检查。结果，包括有关该肿瘤分子和遗传特征的数据，将有助于确定是否需要进一步治疗。提到的可能方案包括化疗、化疗与免疫治疗相结合，或靶向治疗。

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