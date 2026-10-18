Комитет Национальной ассамблеи Кении по коммуникациям, информации и инновациям начал месячное изучение использования искусственного интеллекта в образовании и медицине. Ему дали один месяц на представление отчета, в то время как парламентарии рассматривают введение отдельного закона, который регулировал бы применение ИИ в стране, сообщает Nation Kenya.

Проверка правил и гарантий

К слушаниям планируют привлечь представителей министерств образования и здравоохранения, а также других заинтересованных сторон. Комитет возглавляет депутат от Дагоретти-Саут Джон Киарие. Его члены должны оценить распространение ИИ в учебных заведениях и сфере здравоохранения.

Комитет также проверит действующие законы, политики, нормативные акты и гарантии, касающиеся разработки и использования искусственного интеллекта. В центре внимания будут защита данных, конфиденциальность, кибербезопасность, ответственность и вредные способы применения технологии. Депутат Дэвид Очиенг, председательствовавший в палате вместо спикера, заявил, что к разработке закона следует привлечь депутатов и различные группы, чтобы документ не оспорили в суде.

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Риски для образования и здоровья

Лидер парламентского большинства Кимани Ичунгва призвал прежде всего заслушать министерства образования и здравоохранения из-за роста использования ИИ в этих секторах. Он выразил обеспокоенность тем, что школьники могут использовать технологию для выполнения учебных работ, а люди — обращаться за медицинскими советами и самостоятельно лечиться на их основе.

В то же время депутат Милли Одиамбо заявила, что Кения не может игнорировать современные технологии и должна этически оценивать использование ИИ. Депутат Кимани Куриа также призвал не считать технологию угрозой, а искать способы интегрировать ее в образование без вреда для привычки самостоятельно учиться.

Согласно Индексу готовности правительств к искусственному интеллекту за 2022 год, Кения заняла пятое место в Африке и 90-е место в мире. Опрос Oxford Insights того же года оценил готовность страны к внедрению ИИ в 40,3%.

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