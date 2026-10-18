W Polsce i innych państwach Unii Europejskiej będzie obowiązywał harmonogram sezonowej zmiany czasu na lata 2027–2031. Komisja Europejska w marcu 2026 roku określiła daty rozpoczęcia i zakończenia okresu czasu letniego, informuje RMF24.

W nocy z 24 na 25 października 2026 roku Polska przejdzie na czas zimowy: o godz. 03:00 wskazówki zegara należy cofnąć na 02:00. W krajach UE czas zimowy rozpoczyna się w ostatnią niedzielę października, a letni — w ostatnią niedzielę marca. Najbliższe przejście na czas letni zaplanowano na 28 marca 2027 roku.

Dlaczego nie zrezygnowano ze zmian

Jednolity dla państw UE tryb przechodzenia na czas letni i zimowy reguluje dyrektywa obowiązująca od 2001 roku. W Polsce konkretne daty określa również rozporządzenie szefa rządu; obecny dokument obejmuje lata 2022–2026.

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Komisja Europejska w 2018 roku zaproponowała zniesienie sezonowej zmiany czasu, a Parlament Europejski poparł ten pomysł. Kwestia pozostaje jednak nierozstrzygnięta, ponieważ państwa członkowskie nie uzgodniły, który czas powinien pozostać na stałe — letni czy zimowy.

Stanowiska państw UE

Według RMF24 podczas konsultacji publicznych 84% Europejczyków opowiedziało się za rezygnacją ze zmiany czasu. Polska prezydencja w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 roku próbowała wrócić do tej kwestii, jednak większość państw utrzymała wcześniejsze stanowiska i wskazała na potrzebę kompleksowej analizy skutków takiej decyzji.

Zmianę czasu wprowadzono ponad sto lat temu, aby efektywniej wykorzystywać światło dzienne i oszczędzać energię elektryczną. Jak wskazuje RMF24, specjaliści uznają takie oszczędności za nieznaczne, podczas gdy przestawianie zegarów może zakłócać rytmy dobowe i stwarzać trudności dla logistyki, pracy zmianowej oraz sektora finansowego.

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