В Польше и других государствах Европейского Союза будет действовать график сезонного перевода часов на 2027–2031 годы. Европейская комиссия в марте 2026 года определила даты начала и окончания периода летнего времени, сообщает RMF24.

В ночь с 24 на 25 октября 2026 года Польша перейдет на зимнее время: в 03:00 стрелки часов нужно перевести на 02:00. В странах ЕС зимнее время начинается в последнее воскресенье октября, а летнее — в последнее воскресенье марта. Ближайший переход на летнее время запланирован на 28 марта 2027 года.

Почему изменения не отменили

Единый для государств ЕС порядок перехода на летнее и зимнее время регулируется директивой, действующей с 2001 года. В Польше конкретные даты также устанавливает распоряжение главы правительства; действующий документ охватывает 2022–2026 годы.

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Европейская комиссия в 2018 году предложила отменить сезонную смену времени, а Европейский парламент поддержал эту идею. Однако вопрос остается нерешенным, поскольку государства-члены не договорились, какое время должно остаться постоянным — летнее или зимнее.

Позиции государств ЕС

По данным RMF24, во время общественных консультаций 84% европейцев высказались за отказ от перевода часов. Польское председательство в Совете ЕС в первой половине 2025 года пыталось вернуться к этому вопросу, однако большинство государств сохранили прежние позиции и указали на необходимость комплексного анализа последствий такого решения.

Смену времени ввели более века назад для более эффективного использования дневного света и экономии электроэнергии. Как отмечает RMF24, специалисты считают такую экономию незначительной, тогда как перевод часов может нарушать суточные ритмы и создавать трудности для логистики, посменной работы и финансового сектора.

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