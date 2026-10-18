波兰和其他欧盟成员国将实行2027年至2031年的季节性调表时间表。RMF24报道，欧盟委员会于2026年3月确定了夏令时开始和结束的日期。

2026年10月24日夜间至25日，波兰将转入冬令时：03:00时需将时钟拨回至02:00。在欧盟国家，冬令时于10月最后一个星期日开始，夏令时于3月最后一个星期日开始。下一次转入夏令时定于2027年3月28日。

为何未取消调表

自2001年起生效的一项指令规范了欧盟成员国统一的夏令时和冬令时转换程序。在波兰，具体日期还由政府首脑的命令确定；现行文件涵盖2022年至2026年。

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欧盟委员会于2018年提议取消季节性时间转换，欧洲议会支持这一想法。然而，该问题仍未得到解决，因为成员国尚未就应永久保留夏令时还是冬令时达成一致。

欧盟国家的立场

据RMF24报道，在公众咨询期间，84%的欧洲人支持取消调表。波兰在2025年上半年担任欧盟理事会主席国期间曾试图重新讨论这一问题，但多数国家维持此前立场，并指出有必要全面分析这一决定的后果。

超过一个世纪前，人们为了更有效地利用日光并节约电力而引入调表。RMF24指出，专家认为这类节约微不足道，而调表可能扰乱昼夜节律，并给物流、轮班工作和金融部门带来困难。

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