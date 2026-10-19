Belgia omawia rezerwę do przeciwdziałania zamieszkom — Anadolu Agency

W Belgii ministerstwa obrony i spraw wewnętrznych omawiają utworzenie nowej mobilnej brygady w celu wzmocnienia bezpieczeństwa podczas masowych zamieszek i gwałtownych demonstracji, informuje Anadolu Agency, powołując się na agencję Belga.

Rezerwa pod kierownictwem MSW

Minister obrony Theo Francken nazwał proponowaną jednostkę „Żandarmerią 2.0”, która będzie działać pod kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zgodnie z omawianym planem resort obrony zapewniałby szkolenie wojskowe oficerów i oddawał ich do dyspozycji MSW.

Francken oświadczył, że do reagowania na eskalację przemocy potrzebne są dodatkowe możliwości operacyjne. Według niego premier Bart De Wever wie o tych planach.

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Po zamieszkach w miastach

Inicjatywa jest omawiana po przemocy towarzyszącej demonstracjom w kilku europejskich miastach, w tym we Francji i Belgii. W sobotę belgijska policja zatrzymała 195 osób podczas protestów przeciwko polityce edukacyjnej i cięciom wydatków budżetowych w Brukseli i Liège.

Minister spraw wewnętrznych Bernard Quintin potwierdził, że konsultacje trwają. Nazwał możliwą brygadę rozszerzeniem już istniejącej współpracy policji i wojska, w szczególności w zakresie ochrony wybranych obiektów i wspólnych patroli z policją kolejową.

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