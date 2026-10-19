Бельгия обсуждает резерв для противодействия беспорядкам — Anadolu Agency

В Бельгии министерства обороны и внутренних дел обсуждают создание новой мобильной бригады для усиления безопасности во время массовых беспорядков и насильственных демонстраций, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на агентство Belga.

Резерв под руководством МВД

Министр обороны Тео Франкен назвал предлагаемое подразделение «Жандармерией 2.0», которая будет работать под руководством Министерства внутренних дел. Согласно обсуждаемой схеме, оборонное ведомство будет обеспечивать военную подготовку офицеров и предоставлять их в распоряжение МВД.

Франкен заявил, что для реагирования на эскалацию насилия необходимы дополнительные оперативные возможности. По его словам, премьер-министр Барт де Вевер знает об этих планах.

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После беспорядков в городах

Инициатива обсуждается после насилия вокруг демонстраций в нескольких европейских городах, в частности во Франции и Бельгии. В субботу бельгийская полиция задержала 195 человек во время протестов против образовательной политики и сокращения бюджетных расходов в Брюсселе и Льеже.

Министр внутренних дел Бернар Кентен подтвердил, что консультации продолжаются. Он назвал возможную бригаду расширением уже существующего сотрудничества полиции и военных, в частности в обеспечении безопасности отдельных объектов и совместном патрулировании с железнодорожной полицией.

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