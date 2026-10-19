W Niemczech koncern motoryzacyjny Volkswagen może zamrozić pensje 660 tys. pracowników na całym świecie do 2030 roku. O takich planach poinformowała Globalna Rada Pracowników firmy, która, jak twierdzi, otrzymała wewnętrzne informacje o zamiarach zarządu, podaje TimesLIVE.

Stanowisko firmy i związku zawodowego

Volkswagen odmówił komentarza na temat tych informacji. Przedstawiciel firmy zaznaczył, że nowa runda negocjacji pod koniec tego tygodnia będzie forum do omówienia wszelkich propozycji dotyczących kosztów wynagrodzeń.

Globalna Rada Pracowników nazwała podejście kierownictwa absurdalnym i oświadczyła, że spodziewa się poważnego sprzeciwu wobec realizacji planu, który uważa za mało realny. Przedstawiciel niemieckiego związku zawodowego IG Metall podkreślił, że kwestie wynagrodzeń w Volkswagenie powinny być rozstrzygane przy stole negocjacyjnym, a nie zarządzeniem zarządu.

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Możliwe cięcia

Według Süddeutsche Zeitung, która wcześniej informowała o tej inicjatywie, powołując się na wewnętrzne dokumenty, brak podwyżek płac uwzględniających inflację może oznaczać dla pracowników objętych tym planem utratę około 10% dochodów.

Gazeta poinformowała również, że nowe globalne zasady zarządzania, które mają wejść w życie w czwartym kwartale, przewidują cięcia zmiennej części wynagrodzenia, specjalnych wypłat, świadczeń i miejsc pracy. Relacje między Volkswagenem a przedstawicielami pracowników pogorszyły się w ostatnich miesiącach w związku z najbardziej radykalną restrukturyzacją w historii niemieckiej grupy motoryzacyjnej, prowadzoną przez dyrektora generalnego Olivera Blume’a.

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