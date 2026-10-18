We Francji podczas protestów i po nich, którym towarzyszyły starcia, podpalenia i grabieże sklepów, zatrzymano ponad 1800 osób. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez poinformował o tym 18 października, podaje The Hindu.

Starcia w kilku miastach

Do zamieszek doszło w Paryżu, Marsylii, Lyonie, Bordeaux i innych miastach podczas masowych demonstracji przeciwko wysokiej inflacji. Według publikacji wzrost cen jest częściowo wiązany z wojną między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Masowe protesty poprzedziły cztery tygodnie studenckich akcji z powodu niezadowalających warunków nauki we francuskich liceach. Części tych wystąpień również towarzyszyła przemoc.

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Szkody i poszkodowani

Według Nuñeza kilka tysięcy osób, które nazwał przedstawicielami skrajnej lewicy, było zaangażowanych w starcia z policją, podpalenia lub uszkodzenie kilku budynków publicznych, a także w masowe grabieże sklepów 17 października. Minister oświadczył, że szkody materialne są znaczne, w tym dla kilkuset właścicieli sklepów.

Nuñez poinformował również, że w wyniku protestów ucierpiało około 500 policjantów, strażaków i medyków. Zaznaczył, że liczba ta może się zmienić. Trwają dochodzenia w celu ustalenia osób zaangażowanych w wykroczenia.

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