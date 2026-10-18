Во Франции во время и после протестов, сопровождавшихся столкновениями, поджогами и разграблением магазинов, задержали более 1800 человек. Об этом 18 октября сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес, сообщает The Hindu.

Столкновения в нескольких городах

Беспорядки произошли в Париже, Марселе, Лионe, Бордо и других городах на фоне массовых демонстраций против высокой инфляции. По данным издания, рост цен частично связывают с войной между США и Ираном.

Массовым протестам предшествовали четыре недели студенческих акций из-за неудовлетворительных условий обучения во французских лицеях. Часть этих выступлений также сопровождалась насилием.

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Ущерб и пострадавшие

По словам Нуньеса, несколько тысяч человек, которых он назвал представителями ультралевых, были причастны к столкновениям с полицией, поджогам или повреждению нескольких общественных зданий, а также к масштабному разграблению магазинов 17 октября. Министр заявил, что материальный ущерб является значительным, в том числе для нескольких сотен владельцев магазинов.

Нуньес также сообщил, что в результате протестов пострадали около 500 полицейских, пожарных и медиков. Он отметил, что эта цифра может измениться. Расследования продолжаются для установления причастных к правонарушениям.

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