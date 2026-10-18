UE potępiła ataki na dyplomatów na Zachodnim Brzegu — Anadolu Agency

Unia Europejska potępiła niedawne ataki izraelskich osadników na Palestyńczyków i europejskich dyplomatów na okupowanym Zachodnim Brzegu. UE wezwała do pełnego pociągnięcia do odpowiedzialności oraz skutecznych działań mających zapobiec dalszej przemocy.

Atak w pobliżu Tajbe

Do incydentu doszło w pobliżu miasta Tajbe, na wschód od Ramallah, dokąd delegacja przybyła podczas sezonu zbioru oliwek. W jej skład wchodzili konsulowie Francji i Belgii, przedstawiciel Polski oraz przedstawiciele Kościoła katolickiego.

Według Anadolu Agency, zamaskowane osoby skonfrontowały się z członkami delegacji i rozbiły szybę w belgijskim pojeździe konsularnym. Izraelskie radio wojskowe poinformowało, że wojsko i policja przybyły na miejsce trzy godziny po otrzymaniu informacji o lokalizacji delegacji oraz nagrania wideo z incydentu, przesłanego kilka minut po zdarzeniu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Żądania Unii Europejskiej

Europejska Służba Działań Zewnętrznych oświadczyła, że oczekuje pełnego pociągnięcia do odpowiedzialności oraz skutecznych kroków, aby zapobiec kolejnym aktom przemocy i brutalnym prześladowaniom Palestyńczyków, w szczególności podczas obecnego sezonu zbioru oliwek, a także wobec dziennikarzy. UE wezwała także Izrael do pełnego przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i prawa praw człowieka oraz do zaprzestania nielegalnej rozbudowy osiedli.

Osobno lider opozycyjnej partii Izrael Bejteinu, Awigdor Lieberman, oskarżył premiera Binjamina Netanjahu, ministra obrony oraz ministra bezpieczeństwa narodowego o niezdolność do powstrzymania ataków osadników. Jak powiedział, taka bezczynność osłabia międzynarodowe poparcie dla Izraela.

Czytaj nas na