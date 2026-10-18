ЕС осудил нападения на дипломатов на Западном берегу — Anadolu Agency

Европейский союз осудил недавние нападения израильских поселенцев на палестинцев и европейских дипломатов на оккупированном Западном берегу. ЕС призвал к полной ответственности и эффективным мерам, которые должны предотвратить дальнейшее насилие.

Нападение возле Тайбе

Инцидент произошел возле города Тайбе к востоку от Рамаллы, куда делегация прибыла во время сезона сбора оливок. В ее состав входили консулы Франции и Бельгии, представитель Польши и представители Католической церкви.

По данным Anadolu Agency, люди в масках вступили в конфронтацию с членами делегации и разбили окно бельгийского консульского автомобиля. Израильское армейское радио сообщило, что военные и полиция прибыли на место через три часа после получения данных о местонахождении делегации и видео инцидента, отправленного через несколько минут после события.

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Требования Европейского союза

Европейская служба внешних действий заявила, что ожидает полной ответственности и эффективных шагов для предотвращения дальнейших актов насилия и насильственных преследований палестинцев, в частности во время нынешнего сезона сбора оливок, а также в отношении журналистов. ЕС также призвал Израиль полностью соблюдать международное гуманитарное право и право прав человека, а также прекратить незаконное расширение поселений.

Отдельно лидер оппозиционной партии «Исраэль Бейтейну» Авигдор Либерман обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны и министра национальной безопасности в неспособности сдержать нападения поселенцев. По его словам, такое бездействие ослабляет международную поддержку Израиля.

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