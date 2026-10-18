欧盟谴责约旦河西岸针对外交官的袭击 — Anadolu Agency

欧盟谴责以色列定居者近日在被占领的约旦河西岸袭击巴勒斯坦人和欧洲外交官。欧盟呼吁全面追责，并采取有效措施防止进一步暴力事件。

泰贝附近的袭击

事件发生在拉姆安拉以东的泰贝镇附近，代表团在橄榄收获季期间抵达那里。代表团成员包括法国和比利时的领事、波兰代表以及天主教会官员。

据Anadolu Agency报道，蒙面人员与代表团成员发生冲突，并砸碎了一辆比利时领事车辆的车窗。以色列军方电台报道称，军方和警方在收到代表团所在地信息以及事件发生几分钟后发来的视频三小时后抵达现场。

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欧盟的要求

欧洲对外行动署表示，期待全面追责并采取有效措施，以防止针对巴勒斯坦人的进一步暴力行为和暴力迫害，尤其是在当前橄榄收获季期间，以及针对记者的此类行为。欧盟还呼吁以色列全面遵守国际人道法和国际人权法，并停止非法扩建定居点。

此外，反对党“以色列家园党”领导人阿维格多·利伯曼指责总理本雅明·内塔尼亚胡、国防部长和国家安全部长未能遏制定居者袭击。他表示，这种不作为削弱了国际社会对以色列的支持。

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