在波兰，RMF FM电台预告将与欧洲议会议员克日什托夫·希米谢克进行晨间访谈，其中一个主要议题将是围绕宪法法庭不断加剧的危机。据RMF24报道，争议涉及新当选法官的宣誓就职、总统卡罗尔·纳夫罗茨基的权限以及众议院议长弗沃济米日·恰扎斯特的行动。

围绕法庭的争议

该媒体称，这场争议正在加剧执政阵营与总统府之间的冲突。节目计划讨论打破僵局并恢复宪法法庭有效运作能力的可能性。

访谈参与者还将提出，应由谁确定该程序的合法性，以及围绕这一机构的进一步对抗可能带来哪些后果。

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节目其他议题

已公布的议题包括：有关部分非刑罪化协助堕胎行为的立法提案，以及恢复在胎儿严重缺陷情况下终止妊娠的可能性。RMF24指出，在中断两年多后，议会委员会重新开始审议这些条款。恢复相关工作被认为与众议院议长弗沃济米日·恰扎斯特和总理唐纳德·图斯克达成的协议有关。

节目还计划讨论欧盟的EU KIDS Act项目，该项目引发了部分电脑游戏创作者群体的反对。另一个议题将是讨论欧盟可能从七年预算周期转向更短周期，包括四年周期。

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