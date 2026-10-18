В Польше радиостанция RMF FM анонсировала утреннее интервью с евродепутатом Кшиштофом Смишеком, одной из главных тем которого станет обострение кризиса вокруг Конституционного трибунала. Как сообщает RMF24, спор касается принесения присяги вновь избранными судьями, полномочий президента Кароля Навроцкого и действий маршала Сейма Влодзимежа Чажастого.

Спор вокруг трибунала

По данным издания, этот спор усиливает конфликт между правительственным лагерем и президентским дворцом. В ходе эфира планируется обсудить возможность преодоления тупика и восстановления способности Конституционного трибунала эффективно работать.

Участники разговора также должны поднять вопрос о том, кто должен определить законность процедуры и какими могут быть последствия дальнейшего противостояния вокруг этого института.

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Другие темы эфира

Среди заявленных тем — законодательные предложения о частичной декриминализации оказания помощи при аборте и восстановлении возможности прерывания беременности в случае тяжёлых пороков развития плода. RMF24 отмечает, что после более чем двухлетнего перерыва парламентская комиссия вернулась к рассмотрению этих положений. Возобновление работы над ними связывают с договорённостью маршала Сейма Влодзимежа Чажастого и премьер-министра Дональда Туска.

В программе также планируют обсудить проект ЕС EU KIDS Act, вызывающий возражения у части сообщества создателей компьютерных игр. Отдельной темой станет дискуссия о возможном переходе Евросоюза от семилетних бюджетных циклов к более коротким, в частности четырёхлетним.

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