W Polsce rozgłośnia RMF FM zapowiedziała poranną rozmowę z europosłem Krzysztofem Śmiszkiem, której jednym z głównych tematów będzie narastający kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jak informuje RMF24, spór dotyczy zaprzysiężenia nowo wybranych sędziów, uprawnień prezydenta Karola Nawrockiego oraz działań marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Spór wokół trybunału

Według portalu spór zaostrza konflikt między obozem rządzącym a pałacem prezydenckim. Podczas audycji planowana jest dyskusja o możliwości przełamania impasu i przywrócenia Trybunałowi Konstytucyjnemu zdolności do skutecznego działania.

Uczestnicy rozmowy mają również poruszyć kwestię tego, kto powinien określić legalność procedury oraz jakie mogą być konsekwencje dalszej konfrontacji wokół tej instytucji.

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Inne tematy audycji

Wśród zapowiedzianych tematów są propozycje legislacyjne dotyczące częściowej dekryminalizacji udzielania pomocy przy aborcji oraz przywrócenia możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkich wad płodu. RMF24 zaznacza, że po ponad dwuletniej przerwie komisja parlamentarna wróciła do rozpatrywania tych przepisów. Wznowienie prac nad nimi wiązane jest z porozumieniem marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i premiera Donalda Tuska.

W programie planowana jest także dyskusja o projekcie UE EU KIDS Act, który budzi sprzeciw części środowiska twórców gier komputerowych. Osobnym tematem będzie debata o możliwym przejściu Unii Europejskiej z siedmioletnich cykli budżetowych na krótsze, w tym czteroletnie.

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