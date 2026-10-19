Sąd Najwyższy Pakistanu w Islamabadzie wyjaśnił, że wnioski, podania i odwołania osób skazanych mogą być rozpatrywane bez ich wcześniejszego poddania się policji lub administracji więziennej. Sąd ma samodzielnie ustalić, czy wystarczające jest stawienie się wnioskodawcy bezpośrednio przed sądem.

Tryb rozpatrywania wniosków

Skład orzekający pod przewodnictwem sędziego Malika Shahzada Ahmada Khana powołał się na zastrzeżenie do zasady 8 rozdziału XXIV Regulaminu Sądu Najwyższego z 2025 roku. W postanowieniu wskazano, że po stawieniu się osoby skazanej przed sądem to sam sąd decyduje, czy jest to wystarczające, czy też osobę należy skierować do więzienia w celu wykonania kary pozbawienia wolności.

Jak informuje The Express Tribune, takie wnioski osób skazanych dotyczące zaskarżenia wyroków będą odtąd rejestrowane i bezpośrednio przekazywane sądowi do rozpatrzenia. Na wniosek osoby składającej podanie, jej adwokata lub przedstawiciela kancelaria ma wyznaczyć rozprawę tego samego dnia albo w wskazanym przez nich terminie, wraz z istniejącymi zastrzeżeniami kancelarii.

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Sprawa Jamsheda Dastiego

Sąd wydał to wyjaśnienie w sprawie byłego członka Zgromadzenia Narodowego Jamsheda Dastiego, który, według publikacji, figuruje w dziesiątkach spraw karnych. Skład orzekający oddalił zastrzeżenia zgłoszone przez kancelarię Sądu Najwyższego wobec jego wniosku 18 listopada 2025 roku.

Sąd udzielił również Dastiemu ochronnego zwolnienia za kaucją i zakazał jednostkom policji jego aresztowania do następnej rozprawy. Władze prowincji Pendżab mają przekazać sądowi dane o łącznej liczbie spraw zarejestrowanych przeciwko niemu w prowincji. Następną rozprawę wyznaczono na 22 października.

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