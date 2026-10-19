Верховный суд Пакистана в Исламабаде разъяснил, что ходатайства, заявления и апелляции осужденных могут рассматриваться без их предварительной сдачи полиции или администрации тюрьмы. Суд должен самостоятельно определять, достаточно ли того, что заявитель явился непосредственно в суд.

Порядок рассмотрения обращений

Коллегия судей во главе с судьей Маликом Шахзадом Ахмадом Ханом сослалась на оговорку к правилу 8 раздела XXIV Правил Верховного суда 2025 года. В постановлении указано, что после явки осужденного в суд именно суд решает, достаточно ли этого или человека следует направить в тюрьму для исполнения решения о лишении свободы.

Как сообщает The Express Tribune, в дальнейшем такие обращения осужденных об обжаловании приговоров будут регистрироваться и напрямую передаваться на рассмотрение суда. По просьбе заявителя, его адвоката или представителя канцелярия должна назначать слушание в тот же день или на указанную ими дату вместе с имеющимися замечаниями канцелярии.

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Дело Джамшеда Дасти

Суд дал это разъяснение по делу бывшего члена Национальной ассамблеи Джамшеда Дасти, который, по данным издания, фигурирует в десятках уголовных дел. Коллегия отклонила возражения, которые канцелярия Верховного суда выдвинула в отношении его ходатайства 18 ноября 2025 года.

Суд также предоставил Дасти защитный залог и запретил полицейским подразделениям арестовывать его до следующего слушания. Власти провинции Пенджаб должны предоставить суду данные об общем количестве зарегистрированных против него дел в провинции. Следующее слушание назначили на 22 октября.

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