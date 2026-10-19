位于伊斯兰堡的巴基斯坦最高法院澄清，已被定罪者提交的请愿书、申请和上诉可在其未事先向警方或监狱管理部门自首的情况下审理。法院必须自行决定申请人直接到庭是否足够。

审理申请的程序

由马利克·沙赫扎德·艾哈迈德·汗法官主持的合议庭援引了2025年《最高法院规则》第二十四章第8条的但书。裁定指出，在被定罪者到庭后，应由法院自行决定这是否足够，还是应将该人送往监狱执行剥夺自由的判决。

据The Express Tribune报道，今后，这类被定罪者就对判决提出异议的申请将被登记并直接提交法院审理。应申请人、其律师或代表的请求，书记处必须在当天或在其指定日期安排听证，并附上书记处现有的意见。

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贾姆谢德·达斯蒂案

法院是在审理前国民议会议员贾姆谢德·达斯蒂一案时作出这一澄清的。据该媒体报道，他涉及数十起刑事案件。合议庭驳回了最高法院书记处于2025年11月18日就其请愿书提出的异议。

法院还向达斯蒂提供保护性保释，并禁止警察部门在下次听证前逮捕他。旁遮普省当局必须向法院提供该省针对他登记案件总数的数据。下次听证会定于10月22日举行。

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