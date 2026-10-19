Podtopienia utrzymują się w niektórych rejonach Bangkoku oraz w 22 innych prowincjach Tajlandii. Od połowy września w wyniku powodzi zginęło 80 osób, a poziom wody na dotkniętych obszarach zaczął w poniedziałek opadać, informuje Bangkok Post, powołując się na Departament Zapobiegania Katastrofom i Łagodzenia Ich Skutków.

Skala podtopień

Według stanu na poranek 19 października powodzie dotknęły 604 265 rodzin, a łączna liczba poszkodowanych sięgnęła około 1,83 mln osób. Większość podtopionych terenów znajduje się na Nizinie Centralnej Tajlandii.

W samym Bangkoku powodzie dotknęły dzielnice Lat Krabang, Nong Chok i Min Buri, gdzie poszkodowanych zostało 210 648 rodzin. W prowincji Pathum Thani podtopienia utrzymywały się w rejonach Thanyaburi, Khlong Luang i Lam Luk Ka, dotykając 106 705 rodzin. Kolejne 72 336 rodzin ucierpiało w prowincji Ayutthaya.

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Sytuacja w regionach

Powodzie odnotowano także w północnych, wschodnich i południowych częściach kraju. W szczególności podtopienia dotknęły 51 390 rodzin w prowincji Prachin Buri, 54 729 w Chachoengsao i 23 835 w Nakhon Nayok. W prowincji Nakhon Pathom z powodu wody ucierpiało 19 058 rodzin, a w Samut Songkhram — 15 870.

Najwięcej zgonów zarejestrowano w Prachin Buri — 26. Dziewięć osób zginęło w Samut Prakan, siedem — w Chachoengsao. Po sześć zgonów odnotowano w Sa Kaeo i Nakhon Nayok, pięć — w Suphan Buri, cztery — w Bangkoku. Od 16 września łączna liczba ofiar śmiertelnych powodzi wynosi 80.

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