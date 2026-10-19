Повені в Бангкоку та 22 провінціях Таїланду забрали 80 життів — Bangkok Post

У Таїланді підтоплення зберігаються в окремих районах Бангкока та ще 22 провінціях. Від середини вересня внаслідок повеней загинули 80 людей, водночас рівень води в постраждалих районах у понеділок почав спадати, повідомляє Bangkok Post з посиланням на Департамент запобігання та ліквідації наслідків стихійних лих.

Масштаб підтоплень

Станом на ранок 19 жовтня від повеней потерпали 604 265 сімей, а загальна кількість постраждалих сягнула приблизно 1,83 млн осіб. Більшість підтоплених територій розташована на Центральній рівнині Таїланду.

У самому Бангкоку повені зачепили райони Латкрабанг, Нонгчок і Мінбурі, де постраждали 210 648 сімей. У провінції Патхумтхані підтоплення тривали у районах Таньябурі, Клонглуанг і Ламлукка, зачепивши 106 705 сімей. Ще 72 336 сімей постраждали в провінції Аюттхая.

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Ситуація в регіонах

Повені також фіксували в північних, східних і південних частинах країни. Зокрема, у провінції Прачинбурі підтоплення торкнулися 51 390 сімей, у Чаченгсау — 54 729, у Накхоннайоку — 23 835. У провінції Накхонпатхом від води потерпали 19 058 сімей, а в Самутсонгкхрамі — 15 870.

Найбільше смертей зареєстрували в Прачинбурі — 26. Дев’ятеро людей загинули в Самутпракані, семеро — у Чаченгсау. По шість смертей зафіксували в Са-Кео та Накхоннайоку, п’ять — у Супханбурі, чотири — в Бангкоку. Від 16 вересня загальна кількість загиблих від повеней становить 80.

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