Подтопления сохраняются в отдельных районах Бангкока и еще 22 провинциях Таиланда. С середины сентября в результате наводнений погибли 80 человек, при этом уровень воды в пострадавших районах в понедельник начал снижаться, сообщает Bangkok Post со ссылкой на Департамент предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Масштабы подтоплений

По состоянию на утро 19 октября от наводнений пострадали 604 265 семей, а общее число пострадавших достигло примерно 1,83 млн человек. Большинство подтопленных территорий расположено на Центральной равнине Таиланда.

В самом Бангкоке наводнения затронули районы Латкрабанг, Нонгчок и Минбури, где пострадали 210 648 семей. В провинции Патхумтхани подтопления продолжались в районах Тханьябури, Клонглуанг и Ламлукка, затронув 106 705 семей. Еще 72 336 семей пострадали в провинции Аюттхая.

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Ситуация в регионах

Наводнения также фиксировались в северных, восточных и южных частях страны. В частности, в провинции Прачинбури подтопления затронули 51 390 семей, в Чаченгсау — 54 729, в Накхоннайоке — 23 835. В провинции Накхонпатхом от воды пострадали 19 058 семей, а в Самутсонгкхраме — 15 870.

Больше всего смертей зарегистрировали в Прачинбури — 26. Девять человек погибли в Самутпракане, семеро — в Чаченгсау. По шесть смертей зафиксировали в Са-Кео и Накхоннайоке, пять — в Супханбури, четыре — в Бангкоке. С 16 сентября общее число погибших в результате наводнений составляет 80.

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