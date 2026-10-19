泰国曼谷部分地区及另外22个府的洪涝仍在持续。自9月中旬以来，洪灾已造成80人死亡，同时受灾地区的水位于周一开始下降，《曼谷邮报》报道，并援引泰国防灾减灾厅的消息。

洪涝规模

截至10月19日上午，共有604,265户家庭遭受洪灾影响，受灾总人数约达183万人。大部分受淹地区位于泰国中部平原。

在曼谷市内，拉甲邦、廊卓和民武里区受到洪灾影响，共有210,648户家庭受灾。在巴吞他尼府，坦亚武里、空銮和兰卢卡地区的积水仍未消退，影响了106,705户家庭。大城府另有72,336户家庭受灾。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

各地区情况

该国北部、东部和南部地区也记录到洪灾。其中，巴真武里府有51,390户家庭受到积水影响，北柳府为54,729户，那空那育府为23,835户。佛统府有19,058户家庭遭受洪水影响，夜功府则有15,870户。

死亡人数最多的是巴真武里府，为26人。北榄府有9人死亡，北柳府有7人死亡。沙缴府和那空那育府各记录6人死亡，素攀武里府为5人，曼谷为4人。自9月16日以来，洪灾死亡总人数为80人。

关注我们在