Izraelska policja aresztowała osiem osób po atakach na Zachodnim Brzegu — RMF24
Izraelska policja poinformowała o aresztowaniu ośmiu osób w ramach śledztwa w sprawie aktów przemocy, do których doszło w miniony weekend na Zachodnim Brzegu. Chodzi między innymi o odrębne ataki na amerykańską fotoreporterkę i europejskich dyplomatów, informuje RMF24, powołując się na Reutersa.
Atak na fotoreporterkę
W piątek zarejestrowano nagranie wideo, na którym zamaskowani izraelscy osadnicy atakują fotoreporterkę The Washington Post, Heidi Levine. Relacjonowała ona zbiór oliwek przez Palestyńczyków.
Policja nie ujawniła tożsamości osób aresztowanych w ramach śledztwa.
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Delegacja z przedstawicielami Polski
W sobotę doszło do innego incydentu: osadnicy zaatakowali europejskich dyplomatów i francuskiego burmistrza. Według Al Jazeery w skład delegacji dyplomatycznej wchodzili przedstawiciele Polski, Francji i Belgii.
Reuters zaznacza, że atak na fotoreporterkę i atak na dyplomatów były odrębnymi wydarzeniami.