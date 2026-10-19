Izraelska policja poinformowała o aresztowaniu ośmiu osób w ramach śledztwa w sprawie aktów przemocy, do których doszło w miniony weekend na Zachodnim Brzegu. Chodzi między innymi o odrębne ataki na amerykańską fotoreporterkę i europejskich dyplomatów, informuje RMF24, powołując się na Reutersa.

Atak na fotoreporterkę

W piątek zarejestrowano nagranie wideo, na którym zamaskowani izraelscy osadnicy atakują fotoreporterkę The Washington Post, Heidi Levine. Relacjonowała ona zbiór oliwek przez Palestyńczyków.

Policja nie ujawniła tożsamości osób aresztowanych w ramach śledztwa.

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Delegacja z przedstawicielami Polski

W sobotę doszło do innego incydentu: osadnicy zaatakowali europejskich dyplomatów i francuskiego burmistrza. Według Al Jazeery w skład delegacji dyplomatycznej wchodzili przedstawiciele Polski, Francji i Belgii.

Reuters zaznacza, że atak na fotoreporterkę i atak na dyplomatów były odrębnymi wydarzeniami.

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